Владельцам недвижимости и автомобилей напомнили о сроке оплаты имущественного налога

Россиян предупредили о скором истечении срока оплаты имущественных налогов.

Источник: Комсомольская правда

ФНС регулярно оповещает собственников имущества о необходимости оплатить налоги. Уведомления приходят в бумажном или электронном виде. У владельцев земли, недвижимости и автомобилей истекает срок, выделенный на оплату имущественных налогов. Внести платеж необходимо до 1 декабря.

Стоит напомнить, что уведомления от ФНС сохраняются в личном кабинете налогоплательщика на «Госуслугах». Рекомендуется проверить также почту.

Важно также обратить внимание на уплачиваемую сумму, которая со временем могла измениться. Это зависит от переоценки недвижимости, если таковая происходила, и наличия налоговых льгот.

Россиянам, имеющим льготы, напомнили об обязанности определиться до 1 октября, в какой форме они желали бы получать социальные услуги. К ним относятся бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения.