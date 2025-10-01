Владельцам недвижимости и автомобилей напомнили о сроке оплаты имущественного налога

Россиянам, имеющим льготы, напомнили об обязанности определиться до 1 октября, в какой форме они желали бы получать социальные услуги. К ним относятся бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и бесплатный проезд к месту лечения.