Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября

У Весов дел будет так много, что им придется составить список, чтобы ничего не упустить из виду. Сейчас к ним могут обращаться за советом влиятельные люди. Могут возникнуть споры из-за денег — представителей знака будут упрекать в расточительности, причем не всегда обоснованно.