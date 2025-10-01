Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября 2025 года.
Овнов ждет благоприятный день для общения, особенно хорошо пройдут встречи в непринужденной обстановке. Представители знака смогут произвести на собеседников благоприятное впечатление и заинтересовать их своими идеями. Будет возможность получить полезные советы и помощь.
Тельцам не стоит спешить. Начало дня будет сложным, но влияние позитивных тенденций усилится, и добиться успеха получится. Появится возможность решить важные задачи и найти ответы на серьезные вопросы. Многие представители знака смогут восстановить связи, которыми когда-то дорожили, и будут этому рады.
Близнецам этот день откроет много новых идей и позволит строить долгосрочные планы. То, о чем прежде они имели лишь приблизительное представление, станет ясным и понятным. Также представители знака могут получить полезную информацию. Многие поймут, что хотели изменить в своей жизни, и начнут действовать. Не следует торопиться в своих действиях.
Ракам будет трудно будет избежать мелких недоразумений. К серьезным проблемам они не приведут, но смогут сбить с толку. Часть представителей знака будет вынуждена контактировать с неприятными и сложными людьми. Следует проявить деликатность в общении с близкими людьми и не начинать споры.
У Львов начало дня будет беспокойным. Они могут нервничать из-за пустяков, придавать большое значение событиям, на которые ранее не обратили бы внимания. Могут возникнуть разногласия с проверенными союзниками, не исключено, что вспомнятся какие-то старые обиды.
Девам сейчас не стоит рисковать, добиться успеха в каких-либо важных делах вряд ли удастся. Справиться с решением текущих задач будет нетрудно, и это получится сделать быстрее ожидаемого. Деловые переговоры пройдут хорошо, не исключены заманчивые предложения, касающиеся работы и бизнеса.
У Весов дел будет так много, что им придется составить список, чтобы ничего не упустить из виду. Сейчас к ним могут обращаться за советом влиятельные люди. Могут возникнуть споры из-за денег — представителей знака будут упрекать в расточительности, причем не всегда обоснованно.
Скорпионам важно ставить перед собой реальные цели. Им хочется достичь многого, но сегодня это не удастся сделать. Правильно оценив свои силы и сложившуюся ситуацию, представители знака поймут, как следует действовать, чтобы избежать потерь. Необходима осторожность во всем, что касается денег. Советы близких людей могут оказаться полезными.
Стрельцам не все будет даваться легко. Настроение может портиться из-за пустяков. Представители знака будут заниматься скучными и бесперспективными делами. На любые замечания в свой адрес реакция будет острой. Могут испортиться отношения даже с союзниками. Не стоит обсуждать важные дела с любимым человеком.
Первая половина дня у Козерогов будет благоприятной. Это время подойдет для воплощения в жизнь многих смелых идей. Удачно складываются обстоятельства, представителей знака часто поддерживают люди, от которых никто этого не ожидал. Важные дела не стоит откладывать на потом. Вечером могут обостриться отношения с близкими.
Этот благоприятный день подходит для самых разных дел Водолеев. Сейчас важно верить в свои силы, не сомневаться в успехе, даже если приходится заниматься чем-то совсем новым. Они способны многому научиться у окружающих. Вечер порадует встречей с людьми, по которым представители знака скучали в последнее время.
Рыбам будет непросто сохранять спокойствие в первой половине дня. В это время любой пустяк может выбить из колеи и заставить нервничать. Не исключены конфликты со старыми знакомыми. Представителей знака чаще обычного будут упрекать в чем-то. Вечер пройдет приятнее, будет возможность заняться интересными и перспективными делами, передает «Российская газета».