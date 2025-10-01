Новосибирск получил новую технику для ремонта дорог в зимний период

В Новосибирск доставили современную технику для зимнего ремонта дорог. Впервые в городе появились термос-бункеры для приготовления горячего асфальта, что позволит проводить работы на проезжей части в любое время года. Об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев.
В настоящее время проходит приёмка дорожных фрез, прицепных установок для заливки швов и термос-бункеров для литого асфальтобетона. Часть техники начнёт работать уже этой зимой.
Ранее в Новосибирск поступил бульдозер «Четра», предназначенный для обслуживания пескобазы и снегоотвалов. Всего до конца года город получит 59 единиц дорожной техники, которые распределят по районам в соответствии с их потребностями.