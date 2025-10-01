Надземная кольцевая ветка метро начнет обслуживать пассажиров с 18 октября

Теперь, когда дата открытия наконец-то обозначена, остаётся надеяться, что метрополитен извлёк уроки из этой ситуации. Ведь пока так и не прозвучало ни конкретных причин столь долгих работ, ни цифр, сколько именно средств ушло на профилактику. Для горожан важно не только, чтобы линия заработала, но и чтобы подобные «затяжные паузы» не повторялись в будущем.