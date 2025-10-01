Надземная кольцевая ветка метро начнет обслуживать пассажиров с 18 октября

По данным метрополитена, профилактические работы на линии вышли на финальную стадию. Для проверки безопасности и отладки систем в ближайшее время там будет запущено тестовое движение поездов без пассажиров.
Напомним, закрытие линии для профилактики было объявлено ещё в конце мая. Тогда чиновники уверяли, что ремонт продлится максимум три месяца. Однако обещанный срок давно вышел, лето прошло, а пассажиры всё это время вынуждены были пересаживаться на автобусы и такси. В условиях ташкентских пробок это стало далеко не самым удобным вариантом.
Теперь, когда дата открытия наконец-то обозначена, остаётся надеяться, что метрополитен извлёк уроки из этой ситуации. Ведь пока так и не прозвучало ни конкретных причин столь долгих работ, ни цифр, сколько именно средств ушло на профилактику. Для горожан важно не только, чтобы линия заработала, но и чтобы подобные «затяжные паузы» не повторялись в будущем.
А пока ждём 18 октября и держим кулачки, чтобы это не оказалось очередной датой из серии «планировали, но не получилось».