Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надземная кольцевая ветка метро начнет обслуживать пассажиров с 18 октября

Vaib.uz (Узбекистан. 1 октября). Ташкентский метрополитен наконец-то озвучил дату, которую ждали многие жители столицы: ориентировочно с 18 октября надземная кольцевая ветка метро вновь начнет перевозить пассажиров.

Источник: Vaib.Uz

По данным метрополитена, профилактические работы на линии вышли на финальную стадию. Для проверки безопасности и отладки систем в ближайшее время там будет запущено тестовое движение поездов без пассажиров.

Напомним, закрытие линии для профилактики было объявлено ещё в конце мая. Тогда чиновники уверяли, что ремонт продлится максимум три месяца. Однако обещанный срок давно вышел, лето прошло, а пассажиры всё это время вынуждены были пересаживаться на автобусы и такси. В условиях ташкентских пробок это стало далеко не самым удобным вариантом.

Теперь, когда дата открытия наконец-то обозначена, остаётся надеяться, что метрополитен извлёк уроки из этой ситуации. Ведь пока так и не прозвучало ни конкретных причин столь долгих работ, ни цифр, сколько именно средств ушло на профилактику. Для горожан важно не только, чтобы линия заработала, но и чтобы подобные «затяжные паузы» не повторялись в будущем.

А пока ждём 18 октября и держим кулачки, чтобы это не оказалось очередной датой из серии «планировали, но не получилось».