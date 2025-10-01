Ричмонд
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в начале ноября

Осенью 2025 года в России ожидается шестидневная рабочая неделя.

В период с 27 октября по 1 ноября работникам придется трудиться в течение шести дней подряд. При этом рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час.

Данные изменения связаны с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Таким образом, после укороченной рабочей субботы россиян ждут продолжительные выходные в честь Дня народного единства: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

В результате, в ноябре 2025 года будет 19 рабочих и 11 выходных дней. Октябрь же будет иметь 23 рабочих и 8 выходных. Последним рабочим днем 2025 года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен выходным, передает Ura.ru.

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим днем, например, за счет переноса выходного с 8 января.

В России предложили перейти к четырехдневной рабочей неделе. Насколько это реально, каких сфер может коснуться и чем обернуться для экономики и рабочего населения, выясняла «Вечерняя Москва».