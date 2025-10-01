Ан-124 доставил в Москву с Камчатки американский истребитель времен войны

Там рассказали, что истребитель P-63 «Кингкобра», который был передан Советскому Союзу по ленд-лизу США, нашли в 2023 году на дне озера Витаминное на Камчатке в результате совместной работы экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны РФ. Истребитель пролежал на дне озера почти 80 лет. Операция по его подъему из воды была проведена минувшим летом водолазами Русской подводно-исследовательской экспедиции в сотрудничестве с военными летчиками.