В Челябинске четыре автобуса с 1 октября будут ходить чаще

С сегодняшнего дня на маршрутах № 1, 9, 18 и 44 увеличат количество машин и сократят интервалы между рейсами.
Кроме того, изменится маршрут автобуса № 34 — он будет делать заезд к автовокзалу «Восточные ворота»: в сторону автобусного парка поедет по улицам Комарова, Завалишина, Бажова, в сторону микрорайона Чурилово — по улицам Бажова, Комарова.
Автобус № 35 будет курсировать с понедельника по субботу, а не каждый день, автобус № 128 — только по будням.
Кроме того, трамваи № 18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на улице Черкасская курсируют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: № 18 К (от улицы Чистопольская до депо 2), № 19К (от поселка Першино до Коксохима) и № 20К (от областной больницы до депо 2).
Также с 1 октября по 31 декабря 2025 года при оплате по QR-коду или NFC-метке через Систему быстрых платежей в автобусах и трамваях пассажиры могут экономить 9 рублей за каждую поездку.