В Челябинске четыре автобуса с 1 октября будут ходить чаще

Кроме того, трамваи № 18, 19 и 20, которые сейчас из-за реконструкции моста на улице Черкасская курсируют по сокращенным трассам, получат новую временную нумерацию: № 18 К (от улицы Чистопольская до депо 2), № 19К (от поселка Першино до Коксохима) и № 20К (от областной больницы до депо 2).