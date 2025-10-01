Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с фотографией детей в руках перепугал школьников в Новосибирске

СК начал проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Новосибирска произошел странный инцидент — мужчина с фотографией детей в руках встал на колени у школы № 196 и начал кричать. Эта ситуация напугала не только школьников, но и их родителей. Об этом рассказала очевидица в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

— После многочисленных звонков перепуганных родителей на место приехала ГБР и забрала его. Но потом он вернулся снова, продолжил кричать и запугивать всех вокруг, — добавила женщина.

На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

— В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.