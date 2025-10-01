Мужчина с фотографией детей в руках перепугал школьников в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска произошел странный инцидент — мужчина с фотографией детей в руках встал на колени у школы № 196 и начал кричать. Эта ситуация напугала не только школьников, но и их родителей. Об этом рассказала очевидица в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».