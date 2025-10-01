Ричмонд
На блогера Андрея Петрова завели 9 исполнительных производств: сколько он задолжал

Покинувший Россию блогер Андрей Петров оставил долги более чем на 800 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Известный бьюти-блогер Андрей Петров прилично задолжал. Судебные приставы взыскивают с него более 800 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы по делу, цитирует РИА Новости.

Всего за 2024−2025 годы на Андрея Петрова завели девять исполнительных производств. Он, уехав из страны, оставил в России долги по штрафам.

С блогера намерены взыскать 200 тысяч рублей за «моральный вред как самостоятельное требование». Он также должен оплатить штраф, назначенный за дискредитацию ВС РФ.

Суд в Москве между тем зарегистрировал уже второй иск к певице Алле Пугачевой. Согласно заявлению, с артистки планируют взыскать 1,5 миллиарда рублей. Дело связано с заявлениями Аллы Пугачевой, произнесенными во время последнего интервью.