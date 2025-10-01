На блогера Андрея Петрова завели 9 исполнительных производств: сколько он задолжал

Суд в Москве между тем зарегистрировал уже второй иск к певице Алле Пугачевой. Согласно заявлению, с артистки планируют взыскать 1,5 миллиарда рублей. Дело связано с заявлениями Аллы Пугачевой, произнесенными во время последнего интервью.