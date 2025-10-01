Ричмонд
В Новосибирске порванный кабель оставил поликлинику без света

Повреждение кабеля произошло из-за проведения работ без согласования с энергетиками.

Источник: Без источника

Вечером 30 сентября при проведении земляных работ был повреждён электрокабель. Работы выполнялись по заказу администрации «Дома актёра» и не были согласованы с энергетиками.

По информации компании «Россети Новосибирск», повреждение произошло в охранной зоне электросетей. Временно без света остались несколько жилых домов, административные здания и социальные объекты, в том числе городская поликлиника № 1.

Специалисты приступили к ремонту сразу после инцидента. Для поддержания электроснабжения на время восстановительных работ была подключена дизель-генераторная установка.

Энергетики напоминают, что проведение любых работ в охранной зоне электрических сетей запрещено без предварительного согласования. Чтобы получить разрешение, необходимо заранее направить письменное заявление в сетевую организацию.