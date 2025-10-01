В помощь НУЖДАющимся. Почему в Петербурге не хватает уличных туалетов?

На помощь приходят кафе, рестораны и некоторые магазины. Ещё 23 марта 2004 года правительство Петербурга выпустило постановление, в котором заведениям общепита предписывалось пускать в свои уборные страждущих. Не в подъезды и подворотни же ходить по делам малым и великим! Больше двух десятков лет прошло, давно уже все забыли о том постановлении — кстати, до сих пор не отменённом. Но дело было сделано — общепит как-то попривык, что прохожим надо давать возможность облегчить душу и тело. Не все, конечно, есть и вредные рестораторы, которые пускают в туалеты только своих клиентов. Но таких немного.