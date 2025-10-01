В помощь НУЖДАющимся. Почему в Петербурге не хватает уличных туалетов?

Общественных туалетов в Петербурге не хватает — с этим согласны не только многочисленные туристы, но и сами горожане. Вот и Смольный заметил проблему, включив в Адресно-инвестиционную программу на 2026−2028 годы раздел о реконструкции общественных уборных и проектировании новых. На эти цели город готов потратить порядка 203 миллионов рублей.
По информации «Водоканала Санкт-Петербурга», который ведает общественными туалетами, в городе есть 861 место, где люди могут справить нужду. С 1 января 2022 года все они бесплатные. Плюс имеется некоторое количество частных уборных, пользование которыми обходится в 50−60 рублей. Причём никаких льгот для посетителей нет, будь они хоть дошколятами, хоть людьми преклонных лет. А особенно это огорчает многочисленных туристов, которые не разбираются, какой клозет принадлежит городу, а какой — коммерсантам. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Спасение — в кафе.
Невский проспект, по которому каждый день проходят миллионы горожан и приезжих, от общественных туалетов свободен — их там нет вообще. Укромные заведения есть только поблизости от главной туристической артерии города — на Дворцовой и площади Александра Невского. При этом тот, что у Лавры, временно закрыт. Плюс уборная на площади Искусств, рядом с гимназией Русского музея. И на этом — всё. Куда бежать человеку, если подкатила нужда?
Есть одна доступная точка — Московский вокзал. Но тут нюанс: нужно пройти через рамки досмотра, и пока выложишь все металлические предметы из карманов, можно и оконфузиться.
На помощь приходят кафе, рестораны и некоторые магазины. Ещё 23 марта 2004 года правительство Петербурга выпустило постановление, в котором заведениям общепита предписывалось пускать в свои уборные страждущих. Не в подъезды и подворотни же ходить по делам малым и великим! Больше двух десятков лет прошло, давно уже все забыли о том постановлении — кстати, до сих пор не отменённом. Но дело было сделано — общепит как-то попривык, что прохожим надо давать возможность облегчить душу и тело. Не все, конечно, есть и вредные рестораторы, которые пускают в туалеты только своих клиентов. Но таких немного.
«Где у вас уборная?», — с порога интересуюсь у милой девушки на входе большого сетевого ресторана на Невском проспекте прямо напротив Гостиного двора.
«В конце зала», — видимо, в сотый раз за день отвечает она.
А вот в кофейне на неподалёку доступ в туалет открыт только по коду, напечатанному на чеке. Пришлось купить самое бюджетное блюдо — сырный шарик за 42 рубля. Это, кстати, дешевле, чем частный нужник у Спаса-на-Крови — там удовлетворение естественной потребности обойдётся в 60 рублей. К тому же в кафе намного чище и нет неприятных запахов.
«Мы всех пускаем, заходите, пожалуйста, только не бросайте бумагу в унитаз», — в ответ на жалобный взгляд участливо улыбаются бариста в кофейне на Караванной улице.
Кстати, неподалёку, у Фонтанки, есть парфюмерный магазин с доступным для всех туалетом. Его рекомендуют даже зазывалы на прогулки по рекам и каналам, осевшие у Аничкова моста, — видимо, сами активно пользуются.
Когда город засыпает.
Если днём цивилизованно справить нужду в центре Петербурга не проблема, то с наступлением позднего вечера это становится не так просто. Карта «Водоканала», ссылка на которую размещена на всех бесплатных общественных уборных, помогает мало: почти все туалеты — хоть городские, хоть частные — работают до 21 или 22 часов.
Есть несколько исключений: у Медного всадника два стационарных домика, служащих спасением ещё с советских времён, с мая по сентябрь функционируют круглосуточно, как и современный передвижной комплекс на Дворцовой площади. Туалеты на Сенной и площади Искусств открыты до 23.00, во всяком случае, так гласит карта «Водоканала». Но на самих кабинках таблички о режиме работы этой информации противоречат, на них указано время закрытия 21.00. С остальными уборными в центре проще — и карта, и таблички утверждают одно: открыто до девяти вечера. А потом — как хотите.
При этом далеко не весь общепит трудится до глубокой ночи, особенно если кафе-ресторан расположен в жилом доме. В центре это все заведения без исключения. Поэтому при сильной нужде на их помощь надежда слабая.
Как назло, Петербург — город белых ночей, и летом туристы гуляют по нему до самого утра. И что делать с проявлениями человеческой физиологии, никто не знает. Люди решают проблему, как могут, иногда даже самым варварским способом — прямо с парапета в реки и каналы. А запахи в питерских подворотнях давно стали символом Северной столицы.
Впрочем, и сами туалеты вызывают вопросы — пахнет в них, мягко говоря, не шанелью. «Их ещё нужно не забывать держать в чистоте, а то в большинство не то, что не зайти, даже мимо пройти страшно», — откликнулась одна из подписчиц на пост в соцсетях депутата Заксобрания Андрея Рябоконя, опубликовавшего информацию о будущих городских тратах на уборные. Парламентарий поставил этому комментарию «лайк».
Будут ли вообще решать проблему?
Депутаты и чиновники, конечно, туалетную тему поднимали не раз, но к проблеме толком так и не подступились. Помощница того же Рябоконя призналась: «Мы только взяли цифры из АИПа (Адресная инвестиционная программа. — ред.), а данными, где могут появиться новые уборные и как они будут работать, мы не располагаем».
Председатель Бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок согласен, что бесплатных общественных уборных не хватает во всех районах Петербурга.
«Нужно обеспечить как жителей, так и гостей нашего города полноценной системой общественных туалетов. Уже в ближайшую трёхлетку планируется провести работы по реконструкции 21 общественного туалета, а также по проектированию реконструкции 19 уборных». Четырбок уточнил, что также в следующем году хотят закончить реконструкцию общественных туалетов на проспекте Елизарова, 26, и Среднем проспекте В. О., 95.
В «Водоканале» же объяснили, что туалеты они только обслуживают. А все оргвопросы — где поставят новые, как будут ремонтировать старые, до какого часа они будут работать — в комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Там подтвердили данные, которые привели депутаты Рябоконь и Четырбок и добавили, что до 2028 года строительство новых общественных уборных не предусмотрено. Время же работы утверждено регламентом, который предписывает, что туалеты открыты с 9.00 до 21.00. «При этом в местах туристических локаций и концентрации транспортных потоков (у пересадочных узлов общественного транспорта) режим работы отдельных общественных туалетов продлён. Например, туалет на Дворцовой площади (работает круглосуточно в летний период и с 9.00 до 21.00 в зимний период), туалет на Адмиралтейском проспекте, д. 5, литера А (работает круглосуточно в летний период и с 8.00 до 22.00 в зимний период)», — сообщили в комитете. Менять этот регламент, похоже, пока никто не собирается.