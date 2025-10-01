Генерал Попов: шведские истребители Gripen слишком дорогие для ВСУ

Обещанные ВСУ шведские истребители Saab JAS 39 Gripen отличаются дорогим обслуживанием и восстановлением, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, накануне украинский замминистра обороны Иван Гаврилюк заявил, что в будущем ожидаются поставки Украине американских истребителей F-16, французских самолетов Mirage и шведских Gripen. Он не уточнил их объемы, а также сроки поставок.
«Шведские истребители Gripen — легкие, но дорогие в обслуживании. Они похожи на российские МиГ-29, но все-таки там идет речь о четвертом поколении, я думаю, они не самые последние истребители отдадут ВСУ. Они возьмут из резерва, у шведов у самих их не хватает. Они будут просто отрывать от сердца… с кровью. Это не так просто, как политики заявляют. Эти самолеты дорого восстанавливать», — отметил Попов.
Генерал добавил, что украинским военным придется потратить достаточно времени на освоение этих истребителей.
