Генерал Попов: шведские истребители Gripen слишком дорогие для ВСУ

«Шведские истребители Gripen — легкие, но дорогие в обслуживании. Они похожи на российские МиГ-29, но все-таки там идет речь о четвертом поколении, я думаю, они не самые последние истребители отдадут ВСУ. Они возьмут из резерва, у шведов у самих их не хватает. Они будут просто отрывать от сердца… с кровью. Это не так просто, как политики заявляют. Эти самолеты дорого восстанавливать», — отметил Попов.