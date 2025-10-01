Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Украины заявили о сильном росте цен в Киеве

Особенно ощутимо выросли цены на хлеб и мясо.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Киевской области пожаловалась на резкий рост цен в столице и регионе. По ее словам, подорожание затронуло практически все товары и услуги — от продуктов до медикаментов — и достигло «нереальных масштабов», пишет РИА Новости.

Она отметила, что особенно ощутимо выросли цены на хлеб и мясо, из-за чего позволить себе покупать мясные продукты ежедневно стало невозможно. Женщина призналась, что теперь может позволить себе мясо лишь раз в несколько дней, а в периоды задержек с зарплатой — максимум раз в неделю.

По ее словам, сильнее всего ударило по семейному бюджету подорожание яиц, которые за два года выросли в цене в три-четыре раза. Она подчеркнула, что уровень зарплаты не позволяет покрывать расходы в условиях общего удорожания, и нормальные покупки в магазине становятся всё менее доступными.

Ранее сообщалось, что с 2026 года украинские потребители столкнутся с ежегодным ростом цен на электроэнергию на уровне 10−20%.