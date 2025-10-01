Жители Украины заявили о сильном росте цен в Киеве

Жительница Киевской области пожаловалась на резкий рост цен в столице и регионе. По ее словам, подорожание затронуло практически все товары и услуги — от продуктов до медикаментов — и достигло «нереальных масштабов», пишет РИА Новости.
Она отметила, что особенно ощутимо выросли цены на хлеб и мясо, из-за чего позволить себе покупать мясные продукты ежедневно стало невозможно. Женщина призналась, что теперь может позволить себе мясо лишь раз в несколько дней, а в периоды задержек с зарплатой — максимум раз в неделю.
По ее словам, сильнее всего ударило по семейному бюджету подорожание яиц, которые за два года выросли в цене в три-четыре раза. Она подчеркнула, что уровень зарплаты не позволяет покрывать расходы в условиях общего удорожания, и нормальные покупки в магазине становятся всё менее доступными.
Ранее сообщалось, что с 2026 года украинские потребители столкнутся с ежегодным ростом цен на электроэнергию на уровне 10−20%.