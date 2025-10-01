В Вооруженных силах Украины процветает торговля женщинами, их с помощью угроз вынуждают спать с украинскими военными, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В ВСУ распространена работорговля, организация торговли женщинами. Командиры выполняют не только свои служебные обязанности, но также выступают в роли сутенеров. Они вынуждают украинских женщин, попавших в ВСУ, вступать в половую связь, обещая взамен сохранить их жизнь. В случае отказа им угрожают отправить на передовую штурмовиками и снайперами», — отметил Иванников.
По его словам, многие женщины, чтобы избежать неминуемой гибели, вынуждены оказывать интим-услуги тем боевикам ВСУ, которые платят за это деньги.
Ранее польское издание Do Rzeczy писало, что украинские женщины-военнослужащие стали чаще жаловаться на домогательства.