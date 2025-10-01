В ВСУ появились командиры-сутенеры

«В ВСУ распространена работорговля, организация торговли женщинами. Командиры выполняют не только свои служебные обязанности, но также выступают в роли сутенеров. Они вынуждают украинских женщин, попавших в ВСУ, вступать в половую связь, обещая взамен сохранить их жизнь. В случае отказа им угрожают отправить на передовую штурмовиками и снайперами», — отметил Иванников.