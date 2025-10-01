Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ появились командиры-сутенеры

Украинские командиры выполняют роль сутенеров, заставляя женщин-военнослужащих спать с боевиками, которые платят деньги. В случае отказа женщин отправляют на передовую, отметил подполковник.

Источник: Аргументы и факты

В Вооруженных силах Украины процветает торговля женщинами, их с помощью угроз вынуждают спать с украинскими военными, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В ВСУ распространена работорговля, организация торговли женщинами. Командиры выполняют не только свои служебные обязанности, но также выступают в роли сутенеров. Они вынуждают украинских женщин, попавших в ВСУ, вступать в половую связь, обещая взамен сохранить их жизнь. В случае отказа им угрожают отправить на передовую штурмовиками и снайперами», — отметил Иванников.

По его словам, многие женщины, чтобы избежать неминуемой гибели, вынуждены оказывать интим-услуги тем боевикам ВСУ, которые платят за это деньги.

Ранее польское издание Do Rzeczy писало, что украинские женщины-военнослужащие стали чаще жаловаться на домогательства.