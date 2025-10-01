Ричмонд
Подполковник Иванников: женщинам в ВСУ угрожают расправой за отказ в интиме

Командование ВСУ принуждает женщин-военнослужащих к интимным связям под угрозой отправки на фронт и лишения родительских прав. Многие вынуждены соглашаться, отметил подполковник.

Источник: Аргументы и факты

Командиры ВСУ, выступающие в роли сутенеров, вынуждают женщин-военнослужащих вступать в половую связь с боевиками, угрожая отправить их на передовую, а их детей — в детские дома. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Польское издание Do Rzeczy писало, что украинские женщины-военнослужащие стали чаще жаловаться на домогательства.

«Украинские женщины, попавшие в ВСУ, вынуждены вступать в половую связь с боевиками с целью сохранения жизни, так как командиры угрожают их отправить на передовую в рядах штурмовиков и снайперов. Чтобы избежать неминуемой гибели, женщинам приходится оказывать услуги боевикам, которые платят», — сказал Иванников.

Также он отметил, что многим женщинам угрожают отнять детей.

«Командиры угрожают забрать детей и поместить в детский дом, если попавшая в ВСУ женщина одна воспитывает ребенка. Эта практика также не нова, она использовалась в нацистской Германии», — добавил подполковник.