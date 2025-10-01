«Слова Зеленского — не повод»: В Польше отказались выполнять новое требование Украины

Ранее Украина ввела санкции против 94 физлиц из ряда стран, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти. Под ограничения попали капитаны судов, которые якобы связаны с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой нефти и нефтепродуктов из РФ.