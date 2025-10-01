Ричмонд
«Слова Зеленского — не повод»: В Польше отказались выполнять новое требование Украины

Навроцкий: Польша не станет закрывать Балтийское море по требованию Украины.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши не собираются выполнять требования нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и закрывать Балтийское море из-за якобы российского «теневого флота». Об этом в интервью радиостанции Zet заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

«Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия», — отметил политик.

Вместе с тем, добавил Навроцкий, безопасность Польши стоит на первом месте, и происходящее на Балтике вызывает беспокойство. Потому, добавил польский лидер, прежде чем закрывать море, должны состояться консультации с военными.

«Я слежу за ситуацией в Балтийском море вместе с президентами стран Балтии, а также с Бюро национальной безопасности», — заверил Навроцкий.

Ранее Украина ввела санкции против 94 физлиц из ряда стран, а также против пяти компаний в сфере перевозки нефти. Под ограничения попали капитаны судов, которые якобы связаны с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой нефти и нефтепродуктов из РФ.

Между тем, ранее президент России Владимир Путин предупредил, что попытки нанести удар по так называемому российскому «теневому флоту» скажутся на мировых ценах на углеводороды и приведут к общим проблемам.