В Приморье запретили ввоз более 76 тысяч зараженных цветов

В Приморье остановлен ввоз крупной партии импортных цветов из-за обнаружения опасного вредителя. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 76,5 тысячи свежесрезанных цветов, в которых был найден западный цветочный трипс. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Проверка проводилась на фитосанитарном посту «Пограничный». Были осмотрены две большие партии цветов — одна объемом более 76 тысяч штук, другая — свыше 127 тысяч. В обеих партиях обнаружили растения с признаками заражения.
Лабораторные исследования подтвердили, что в розах, эустоме, хризантемах, гвоздиках и других цветах присутствует опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс. Этот вредитель особенно опасен для тепличных хозяйств и может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.
По решению Россельхознадзора, зараженная часть цветов будет возвращена в страну-экспортер. Получатель партий уже определен — им станет отправитель цветов.