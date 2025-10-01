Ричмонд
В Приморье запретили ввоз более 76 тысяч зараженных цветов

Заражённая часть цветов будет возвращена в страну-экспортер.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье остановлен ввоз крупной партии импортных цветов из-за обнаружения опасного вредителя. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 76,5 тысячи свежесрезанных цветов, в которых был найден западный цветочный трипс. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Проверка проводилась на фитосанитарном посту «Пограничный». Были осмотрены две большие партии цветов — одна объемом более 76 тысяч штук, другая — свыше 127 тысяч. В обеих партиях обнаружили растения с признаками заражения.

Лабораторные исследования подтвердили, что в розах, эустоме, хризантемах, гвоздиках и других цветах присутствует опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс. Этот вредитель особенно опасен для тепличных хозяйств и может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.

По решению Россельхознадзора, зараженная часть цветов будет возвращена в страну-экспортер. Получатель партий уже определен — им станет отправитель цветов.