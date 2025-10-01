Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в октябре

Напомним, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Теперь, как и в предыдущем году, в 2026 году сохраняется баланс: 247 рабочих и 118 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Такая стабильность календарной сетки помогает сотрудникам и работодателям планировать отпуска без переработок.