Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в октябре

Перенос выходных дней осенью 2025 года приведет к установлению в России шестидневной рабочей недели с 27 октября по 1 ноября, говорится в опубликованном постановлении Кабмина.
Согласно установленным нормам, рабочая смена в субботу 1 ноября подлежит сокращению на один час независимо от ее стандартной продолжительности.
Выходные дни по случаю Дня народного единства продлятся три дня: с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября, следуя за рабочей субботой.
Кроме этого, в 2025 году последним выходным днем окажется 31 декабря, поскольку праздничные даты 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье и будут перенесены в соответствии с регламентом.
По сравнению с октябрем, где предусмотрено 23 рабочих и 8 выходных дней, ноябрь 2025 года будет включать 19 рабочих и 11 выходных дней.
По данным производственного календаря, завершающим рабочим днем 2025 года будет вторник 30 декабря, тогда как 31 декабря объявлен выходным днем.
Поскольку 3 и 4 января 2026 года приходятся на субботу и воскресенье, эти выходные дни переносятся: 3 января — на 9 января, а 4 января — на 31 декабря 2025 года, делая последний день года нерабочим.
Напомним, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Теперь, как и в предыдущем году, в 2026 году сохраняется баланс: 247 рабочих и 118 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Такая стабильность календарной сетки помогает сотрудникам и работодателям планировать отпуска без переработок.
При этом праздничный период 2026 года включает выходные с 1 по 6 января и 8 января, с отдельным выделением Рождества 7 января. За счет переноса выходного дня с 3 января на 9 января обеспечивается плавный переход от праздничных дней к обычным выходным 10−11 января.
А май 2026 года порадует двумя праздничными периодами: начало месяца (1−3 мая) объединит Праздник весны и труда с выходными, а середина месяца (9−11 мая) позволит отпраздновать День Победы с дополнительными выходными.
При этом на днях в Госдуме выступили с инициативой сделать 31 декабря постоянным нерабочим днем.