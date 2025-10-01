Ричмонд
В РФ начнут по-новому проверять возраст на кассах: как станут осуществлять контроль

«Известия»: на кассах самообслуживания начнут проверять возраст по биометрии.

Источник: Комсомольская правда

В России скоро начнет работу новый сервис подтверждения возраста на кассах самообслуживания. Контроль будут осуществлять с помощью биометрии. В ноябре проект запустят в одной торговой сети. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Как утверждается, система позволит более эффективно бороться с продажей энергетических напитков несовершеннолетним. Запрос на подтверждение возраста будет осуществляться через Единую биометрическую систему.

«Биометрия должна стать надежным инструментом, который исключит возможность покупки энергетиков детьми и подростками», — говорится в материале.

Россиян между тем предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября. После трудовых буден граждане уйдут на длинные выходные.

