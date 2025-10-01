Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области выявили нарушения в молочной и мясной продукции

В 18 пробах специалисты зафиксировали 33 случая отклонений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На территории Иркутской области проведен масштабный мониторинг качества пищевой продукции. С начала 2025 года надзорными органами было отобрано 142 образца продуктов питания, реализуемых в регионе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

— В результате лабораторных исследований в 18 пробах выявлено 33 отклонения от требований нормативных документов и заявленной информации в маркировке. Так, в мясной продукции выявлена ДНК курицы, в молочной продукции обнаружены растительные жиры и масла, — поделились в надзорном ведомстве.

Нарушения затронули такие популярные товары, как творог, сыр, сливочное масло, куриный фарш и различные колбасные изделия. Производители допустили существенные расхождения между фактическим составом продукции и информацией на маркировке.

По выявленным фактам Россельхознадзор направил предприятиям пищевой промышленности официальные предписания. Производителям предстоит разработать комплекс мер по предотвращению подобных нарушений в будущем. До полного устранения замечаний действие деклараций соответствия на данную продукцию приостановлено.