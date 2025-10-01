В Иркутской области выявили нарушения в молочной и мясной продукции

— В результате лабораторных исследований в 18 пробах выявлено 33 отклонения от требований нормативных документов и заявленной информации в маркировке. Так, в мясной продукции выявлена ДНК курицы, в молочной продукции обнаружены растительные жиры и масла, — поделились в надзорном ведомстве.