В Иркутской области выявили нарушения в молочной и мясной продукции

На территории Иркутской области проведен масштабный мониторинг качества пищевой продукции. С начала 2025 года надзорными органами было отобрано 142 образца продуктов питания, реализуемых в регионе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.
— В результате лабораторных исследований в 18 пробах выявлено 33 отклонения от требований нормативных документов и заявленной информации в маркировке. Так, в мясной продукции выявлена ДНК курицы, в молочной продукции обнаружены растительные жиры и масла, — поделились в надзорном ведомстве.
Нарушения затронули такие популярные товары, как творог, сыр, сливочное масло, куриный фарш и различные колбасные изделия. Производители допустили существенные расхождения между фактическим составом продукции и информацией на маркировке.
По выявленным фактам Россельхознадзор направил предприятиям пищевой промышленности официальные предписания. Производителям предстоит разработать комплекс мер по предотвращению подобных нарушений в будущем. До полного устранения замечаний действие деклараций соответствия на данную продукцию приостановлено.