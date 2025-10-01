Поликарпов сказал, что было бы с братом Вэнса при попадании в плен РФ

«Нэйт не вернется на Украину из-за действующего положения своего брата. Теперь он не наемник и искатель приключений, а политическая фигура, которая при попадании в плен стала бы сильным репутационным ударом для Вэнса. Вероятно, между братьями состоялся разговор, во время которого Джей Ди Вэнс сказал родственнику, что он больше не имеет права рисковать собой, учитывая тот факт, что его брат теперь “большой человек”», — отметил Поликарпов.