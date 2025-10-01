Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поликарпов сказал, что было бы с братом Вэнса при попадании в плен РФ

Историк сообщил, что воевавший на стороне ВСУ Нэйт Вэнс вернулся домой в январе 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Попадание в российский плен двоюродного брата вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нэйта — нанесло бы удар по репутации политика. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный историк Михаил Поликарпов.

Напомним, ранее стало известно, что кузен Вэнса выступил в качестве спикера на форуме безопасности в Варшаве 30 сентября. Дискуссия была посвящена вопросам реформирования боевого потенциала Украины.

Нэйт Вэнс вступил в украинское националистическое подразделение сразу после начала СВО и вернулся в США в январе 2025 года.

«Нэйт не вернется на Украину из-за действующего положения своего брата. Теперь он не наемник и искатель приключений, а политическая фигура, которая при попадании в плен стала бы сильным репутационным ударом для Вэнса. Вероятно, между братьями состоялся разговор, во время которого Джей Ди Вэнс сказал родственнику, что он больше не имеет права рисковать собой, учитывая тот факт, что его брат теперь “большой человек”», — отметил Поликарпов.

Историк добавил, что Нэйт Вэнс сейчас вынужден действовать с оглядкой на своего брата, который, к слову, скептически относится к позиции Украины.

Ранее Поликарпов сообщил, что ВСУ вербуют колумбийцев из-за их простого отношения к смерти.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше