Попадание в российский плен двоюродного брата вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нэйта — нанесло бы удар по репутации политика. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный историк Михаил Поликарпов.
Напомним, ранее стало известно, что кузен Вэнса выступил в качестве спикера на форуме безопасности в Варшаве 30 сентября. Дискуссия была посвящена вопросам реформирования боевого потенциала Украины.
Нэйт Вэнс вступил в украинское националистическое подразделение сразу после начала СВО и вернулся в США в январе 2025 года.
«Нэйт не вернется на Украину из-за действующего положения своего брата. Теперь он не наемник и искатель приключений, а политическая фигура, которая при попадании в плен стала бы сильным репутационным ударом для Вэнса. Вероятно, между братьями состоялся разговор, во время которого Джей Ди Вэнс сказал родственнику, что он больше не имеет права рисковать собой, учитывая тот факт, что его брат теперь “большой человек”», — отметил Поликарпов.
Историк добавил, что Нэйт Вэнс сейчас вынужден действовать с оглядкой на своего брата, который, к слову, скептически относится к позиции Украины.
Ранее Поликарпов сообщил, что ВСУ вербуют колумбийцев из-за их простого отношения к смерти.