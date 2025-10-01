Ричмонд
В ближайшие дни в лесах Приморского края повысится пожарная опасность

По данным Примгидромета, 1 октября в Черниговском, Пограничном, Октябрьском, Хорольском и Уссурийском округах ожидается 4-й (высокий) класс пожарной опасности леса.

Источник: Соцсети

«Жителям и гостям региона необходимо соблюдать меры предосторожности, не разводить костры и не пользоваться открытым огнем на природе», — предупреждают специалисты.

Как отмечает пресс-служба минГОЧС Приморья, весна и осень — наиболее пожароопасные сезоны. Краевые пожарные, лесничие готовятся к этому периоду: в готовности десятки единиц спецтехники, оборудование. Однако свести к минимуму риск возникновения возгораний может, в первую очередь, дисциплинированность людей.

«Соблюдать меры противопожарной безопасности, навести порядок на своих участках, не разводить костры на природе — это то, что поможет избежать пожаров. Важно помнить, что за нарушение этих требований грозит административная и уголовная ответственность», — напомнили в ведомстве.