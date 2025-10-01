Эстония начнет продавать автомобили, оставленные на границе с Россией

С октября текущего года власти Эстонии приступят к эвакуации и последующей продаже на аукционе автомобилей, которые будут оставлены на парковке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией на срок, превышающий установленные 72 часа. Об этом сообщает Rus.Postimees.ee.
Согласно действующим правилам, разрешенный срок стоянки транспортных средств на парковке у КПП составляет трое суток, при этом владелец обязан указать дату и время начала стоянки. Если эти данные не будут предоставлены в письменном виде или срок стоянки будет превышен, автомобиль подлежит эвакуации.
Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси пояснил, что если владелец не объявится в течение 30 дней после эвакуации и не заявит о своих правах, ему будет отправлено повторное предупреждение. В случае его игнорирования, автомобиль может быть выставлен на аукцион для покрытия расходов на эвакуацию и хранение.
Якси также отметил, что некоторые водители оставляют свои автомобили на обочинах или в лесу, игнорируя наличие платной парковки возле КПП. В подобных случаях эвакуацией могут заниматься местные власти или собственники земельных участков, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что эстонские пограничники не позволяют своим согражданам путешествовать по России. Недавно власти Нарвы перекопали мост Дружбы, который соединяет две страны. По словам местных, скоро дорогу могут и вовсе закрыть.