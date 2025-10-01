Эстония начнет продавать автомобили, оставленные на границе с Россией

Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси пояснил, что если владелец не объявится в течение 30 дней после эвакуации и не заявит о своих правах, ему будет отправлено повторное предупреждение. В случае его игнорирования, автомобиль может быть выставлен на аукцион для покрытия расходов на эвакуацию и хранение.