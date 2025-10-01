Казгидромет сообщил о резком похолодании и заморозках в начале октября

- понижение температуры, заморозки будут ночью и в горных районах заморозки до −6°… +3°;
- осадки (дождь со снегом) и туман ожидаются по всей южной, восточной и центральной частях страны;
- сильный ветер (до 30 м/с) и порывы будут на юге, востоке, в центральных регионах;
- гроза, град и шквал ощутят жители южных и юго-восточных областей;
- высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юге, юго-западе, западе и в горных районах.
1 — 3 октября 2025 года штормовые предупреждения сохраняются:
Карагандинская область — 01 октября понижение температуры воздуха ночью до 1−6 мороза.
Восточно-Казахстанская область — 01 октября ночью понижение до 0−5 тепла, на западе, севере области заморозки 3 градуса.
Жамбылская область —
г. Тараз — днем 01 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 8−10 тепла.
Алматинская область — днем 01, ночью 02 октября ожидаются осадки, на юге, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 01 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 5−10, в горных районах области 1 тепла, ночью 02 октября на севере, юге области ожидаются заморозки 1−3 градуса.
Область Жетісу — днем 01, сутки 02 октября ожидаются осадки, на востоке, в центре, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 01 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6−11, в горных районах области 1 тепла, ночью 02 октября на севере, юге области ожидаются заморозки 1−3 градуса.
Туркестанская область — днем 01 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12−17, в горных районах области 7 тепла. Ночью 02 октября в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Ночью 02 октября в горных районах области ожидаются заморозки 1 градус.
Кызылординская область — ночью
01 октября штормовые предупреждения ожидаются:
В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер юго-западный порывы 30 м/с и более.
Днем в центре, горных районах области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
В Талдыкоргане днем ожидается временами сильный дождь.
01 октября днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20, ночью временами 25 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы утром и днем временами ожидается сильный дождь.
В Конаеве ветер восточный временами порывы 15−20 м/с.
На севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, утром и днем в горных районах области сильный дождь, град. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем 15−20 м/с.
В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный днем 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юге области 15−20 м/с.
Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается туман.
Днем на востоке, юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-западный ночью на юге, днем на западе, востоке, юге области ожидаются порывы 15−20 м/с.
На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15−20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе днем ожидается сильный дождь. Временами ожидается туман.
Ночью на северо-востоке Атырауской области ожидается заморозки 3 градуса. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.
В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на западе, востоке Акмолинской области ветер северо-западный порывы 15−20 м/с.
В Актобе
01 октября в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15−20 м/с.
В Актау ожидается ветер северо-восточный ночью порывы 15−18 м/с.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.