Казгидромет сообщил о резком похолодании и заморозках в начале октября

Область Жетісу — днем 01, сутки 02 октября ожидаются осадки, на востоке, в центре, в горных районах области временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Днем 01 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6−11, в горных районах области 1 тепла, ночью 02 октября на севере, юге области ожидаются заморозки 1−3 градуса.