Пьянство, пластика, деньги: как жила дочь бандита Цапка до жуткого ДТП

Анастасия Цапок — дочь одного из самых известных и жестоких преступников России, Сергея Цапка, — продолжает жить в мире роскоши и безнаказанности, словно не осознавая тяжести наследия, которое ей досталось.
Недавний инцидент, когда 25-летняя Анастасия на роскошном Mercedes AMG GT 63S 2019 года протаранила жилой дом под Таганрогом, лишь подтвердил пренебрежение законами и моралью. По предварительной информации, девушка не справилась с управлением, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и врезалась прямо в детскую комнату. К счастью, никто из детей не пострадал, но повреждения дома и автомобиля оказались колоссальными.
Роскошь на миллионы и демонстрация вседозволенности.
По данным автоэкспертов, ремонт Mercedes может обойтись Анастасии в 5−6 миллионов рублей, а при полной замене повреждённого дома расходы могут достигнуть 9 миллионов. «Одна фара такой модели стоит от 400 тысяч рублей. Думаю, ремонт обойдется от 4 миллионов, если не от 6−8. Перед автомобиля полностью смят, салон тоже сильно пострадал», — сообщил эксперт Дмитрий Славнов.
Автомобиль, судя по словам экспертов, фактически потерян: его скорее всего придётся продавать на разборку. «И, наверное, смысла ремонтировать автомобиль уже нет. Только продать годные остатки машины на разборку задешево и закончить отношения с этим Mercedes», — отметил автоэксперт Роман Гуляев.
В соцсетях Анастасия продолжает демонстрировать роскошный образ жизни: дорогие автомобили, вечеринки, пластические операции и даже экзотических животных в личном зоопарке. Наследница криминального авторитета живёт жизнью мечты.
Возможные последствия: права, штрафы и моральный ущерб.
По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, Анастасию Цапок могут лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, если будет доказано, что в момент ДТП она была за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она может быть обязана компенсировать ущерб жильцам дома.
«Виновница ДТП может возместить стоимость поврежденного имущества в досудебном порядке. Если же девушка откажется, собственники жилья могут потребовать возмещения ущерба в судебном порядке, и тогда прибавится ещё и моральный вред», — пояснил Соловьев.
Добавим, что это уже не первый инцидент с участием Анастасии. С 2022 года у неё накопилось около 170 штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, большинство из которых — за превышение скорости. Ранее она уже попадала в ДТП в Ростове-на-Дону.
Семейное наследие Цапков.
Сергей Цапок, отец Анастасии, был лидером организованной преступной группировки из станицы Кущёвской Кубани. Его банда совершала рейдерские захваты, рэкет, убийства и массовые преступления, включая убийство 12 человек, среди которых были дети. Он был осуждён на пожизненный срок и умер в СИЗО в 2014 году от инсульта и острой сердечной недостаточности.
Влетела прямо в дом: детали шокирующего ДТП.
27 сентября 25-летняя Анастасия на скорости около 136 км/ч въехала в дом в деревне Николаевка под Таганрогом. Вместе с ней в машине был спутник, который также подвергся медицинскому освидетельствованию. Передние колеса Mercedes оказались внутри дома, полностью разрушив оконную арку. Внутри дома находился пожилой человек, который чудом избежал травм.
Владелец дома сообщил, что мама Анастасии обещала возместить ущерб, но вестей от неё так и не поступило. Газопровод был повреждён, а семья живёт с дырой в стене, наблюдая, как виновница ДТП продолжает демонстрировать богатство в соцсетях.