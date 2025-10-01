Пьянство, пластика, деньги: как жила дочь бандита Цапка до жуткого ДТП

Добавим, что это уже не первый инцидент с участием Анастасии. С 2022 года у неё накопилось около 170 штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, большинство из которых — за превышение скорости. Ранее она уже попадала в ДТП в Ростове-на-Дону.