Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни десятков людей: что известно о пострадавших

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 30 человек.

Источник: Комсомольская правда

На Филиппинах произошло мощное землетрясение 30 сентября. В результате действия сильных подземных толчков погибли минимум 30 человек, сообщает ABS-CBN News.

По данным телеканала, пострадали 37 жителей. Тела погибших продолжают поступать в больницу Бого. Город сильнее всего пострадал от землетрясения.

Магнитуду подземных толчков оценили в 6,9 балла. В результате природного катаклизма произошло обрушение здания спортивно-оздоровительного комплекса. Поисково-спасательная операция ведется до сих пор. Под завалами могут оставаться люди.

Ранее руководству эльбрусской канатной дороги предъявили обвинение. При аварии погибли три человека, еще 11 пострадали. Директора и главного инженера канатной дороги отправили под стражу.