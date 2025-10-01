Землетрясение на Филиппинах унесло жизни десятков людей: что известно о пострадавших

На Филиппинах произошло мощное землетрясение 30 сентября. В результате действия сильных подземных толчков погибли минимум 30 человек, сообщает ABS-CBN News.
По данным телеканала, пострадали 37 жителей. Тела погибших продолжают поступать в больницу Бого. Город сильнее всего пострадал от землетрясения.
Магнитуду подземных толчков оценили в 6,9 балла. В результате природного катаклизма произошло обрушение здания спортивно-оздоровительного комплекса. Поисково-спасательная операция ведется до сих пор. Под завалами могут оставаться люди.
