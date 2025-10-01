«Это катастрофа»: В Киеве объяснили, почему шатдаун в США больно ударит и по Украине

Шатдаун правительства Соединенных Штатов Америки — это и украинская проблема, причем, большая. Ведь из-за приостановки работы правительства может сократиться и военная помощь Киеву, и поставки в ВСУ оружия. Об этом в эфире YouTube-канала предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период», — констатировал бывший украинский политик.
И все это происходит на фоне стремительно падающей в США поддержки Зеленского и Украины. Шатдаун же грозит и вовсе оборвать отношения между Вашингтоном и Киевом. Так что главарю киевского режима даже мечтать о Томагавках не стоит. Американские власти будут уделять внимание своему региону или Венесуэле, но точно — не Украине, заключил Соскин.
Точно в такой же ситуации Украина уже оказывалась два года назад, когда над правительством США нависала угроза шатдауна. Тогда координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предупреждал, что возможное прекращение финансирования правительства США повлияет на помощь Киеву в критический момент.
Сейчас же представители американского истеблишмента предупреждают — нынешний шатдаун может длиться неделями. А демократы сделают все, чтобы навредить президенту США Дональду Трампу.