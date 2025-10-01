«Это катастрофа»: В Киеве объяснили, почему шатдаун в США больно ударит и по Украине

И все это происходит на фоне стремительно падающей в США поддержки Зеленского и Украины. Шатдаун же грозит и вовсе оборвать отношения между Вашингтоном и Киевом. Так что главарю киевского режима даже мечтать о Томагавках не стоит. Американские власти будут уделять внимание своему региону или Венесуэле, но точно — не Украине, заключил Соскин.