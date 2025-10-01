Банки рассказали, как будет работать «спецкнопка» для борьбы с мошенниками

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Спецкнопки» в мобильных приложениях российских банков для пострадавших от мошенников позволят заблокировать карту, сформировать справки для правоохранителей и сообщения об инциденте в Банк России, а также предотвратить дальнейшие потери, рассказали РИА Новости опрошенные кредитные организации.
С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников — так называемой «спецкнопкой». Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
В пресс-службе ВТБ отметили, что с 1 октября в «ВТБ Онлайн» появится функционал, позволяющий клиенту сообщить в банк о мошеннических операциях — «тревожная кнопка». «Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки», — сообщили там.
Также в банке отметили, что в зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней. По готовности клиент сможет скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы", — уточнили там.
В пресс-службе банка «Дом.РФ» сообщили, что похожий сервис уже реализован в мобильном приложении кредитной организации — можно заблокировать карту и сообщить о мошенничестве. При этом появление «спецкнопки» ускорит взаимодействие с клиентом, например, в случае необходимости блокировки скомпрометированной карты, если клиенту неудобно обратиться по телефону.
В пресс-службе Т-Банка сообщили, что в банке внедрили «спецкнопку» задолго до вступления в силу указания регулятора. «Если клиент заподозрил мошенничество, он может сообщить об этом прямо в приложении. Для этого достаточно выбрать операцию, нажать “Оспорить” и указать, что мошенники украли деньги. На самом деле “спецкнопка” — лишь один из способов заявить о фроде», — уточнили там.
Также в банке отметили, что после нажатия «кнопки» клиенту на время будет ограничен доступ к карте и личному кабинету, чтобы избежать дополнительных списаний. «Если выяснится, что клиент скомпрометировал данные для входа в банк или реквизиты карты — сотрудник предложит перевыпустить ее. Параллельно с пострадавшим свяжется сотрудник фрод-мониторинга, чтобы уточнить детали и помочь избежать дополнительных потерь. На основании заявления мы также формируем справку о каждой мошеннической операции», — уточнили в пресс-службе.
В Т-Банке отметили, что это позволяет клиенту сразу предоставить полные данные при обращении в полицию и значительно сэкономить время, а сотрудникам правоохранительных органов помогает в расследовании. «Данные получателя автоматически отправляются в ЦБ для дополнительной проверки», — заключили там.
«В приложении “Сбербанк Онлайн” с 2019 года доступна опция “Сообщить о мошеннике”. Данный сервис, во-первых, позволяет максимально оперативно связаться с представителем “Сбера” и предотвратить попытку хищения в том случае, если мошенникам были названы данные банковской карты или код из смс», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Там пояснили, что с 1 октября 2025 года меняется схема работы с запросами клиентов, которые направляли заявление в полицию о мошенничестве. В этом случае им от банка придет смс или пуш-уведомление. Перейдя по ссылке, они попадут в чат в приложении, где смогут получить справку по операциям, которые оспаривают.