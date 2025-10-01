Банки рассказали, как будет работать «спецкнопка» для борьбы с мошенниками

Также в банке отметили, что после нажатия «кнопки» клиенту на время будет ограничен доступ к карте и личному кабинету, чтобы избежать дополнительных списаний. «Если выяснится, что клиент скомпрометировал данные для входа в банк или реквизиты карты — сотрудник предложит перевыпустить ее. Параллельно с пострадавшим свяжется сотрудник фрод-мониторинга, чтобы уточнить детали и помочь избежать дополнительных потерь. На основании заявления мы также формируем справку о каждой мошеннической операции», — уточнили в пресс-службе.