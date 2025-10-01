TN: задержан предполагаемый заказчик убийства трёх девушек в Аргентине

Напомним, что три девушки, младшей из которых было 15 лет, пропали 19 сентября. Через несколько дней их тела были обнаружены в пригороде Буэнос-Айреса. Судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью жертвы подверглись пыткам.