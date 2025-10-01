TN: задержан предполагаемый заказчик убийства трёх девушек в Аргентине

Полиция Перу задержала Тони Вальверде Викториано, которого подозревают в организации жестокого убийства трёх девушек в Аргентине, сообщил телеканал TN.
Аргентинские власти полагают, что именно мужчина, которого считают главарём банды наркоторговцев, приказал лишить их жизни. Перуанские правоохранители также задержали сообщника Вальверде.
Напомним, что три девушки, младшей из которых было 15 лет, пропали 19 сентября. Через несколько дней их тела были обнаружены в пригороде Буэнос-Айреса. Судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью жертвы подверглись пыткам.
Власти Аргентины заявили, что убийство девушек преступники транслировали в закрытой группе в социальных сетях. По версии правоохранительных органов, мотивом могла быть месть наркоторговцев. Убийство вызвало широкий общественный резонанс в Аргентине, где прошли акции с требованием наказать виновных.