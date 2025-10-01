Жительница Красной Яруги: БПЛА ВСУ поджидают и атакуют машины с мирными

«Некоторые семьи тоже не могут уехать. У них детки продолжают ходить в школы. Мы с марта не можем попасть в свой дом, навестить бабушку в выходные или на каникулах, потому что там небезопасно. Моя мама продолжает работать, их перевозят на бронемашинах. Недавно у нас один знакомый мужчина погиб, тоже ехал с работы на бронемашины, на них был сброс с БПЛА. Везли людей с работы, там животноводческие комплексы продолжают работать… Дроны постоянно на гражданских, на дома, на машины сбрасывают взрывчатки», — добавила она.