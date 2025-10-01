Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красной Яруги: БПЛА ВСУ поджидают и атакуют машины с мирными

Жительница приграничья в Белгородской области рассказала, что дроны ВСУ постоянно атакуют бронемашины, на которых людей перевозят на работу. Жить в поселке стало опасно, отметила Виктория.

Источник: Аргументы и факты

Жителей приграничья в Белгородской области, оставшихся в своих домах, возят на работу в бронеавтомобилях, их часто поджидают украинские дроны и пытаются атаковать. Об этом рассказала жительница Красной Яруги Виктория, ее интервью с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.

«Многие семьи из-за тяжелой обстановки покинули свои дома, жить там опасно, детям в школу, в садик ходить тоже опасно. Дроны летают каждый день, “Баба-Яга” летает и сбрасывает взрывные устройства, ждет передвижения машин с гражданскими», — отметила Виктория.

Жительница приграничья рассказала, что в Красной Яруге у нее осталась мать. Сама Виктория вместе с детьми переехала в Белгород.

«Некоторые семьи тоже не могут уехать. У них детки продолжают ходить в школы. Мы с марта не можем попасть в свой дом, навестить бабушку в выходные или на каникулах, потому что там небезопасно. Моя мама продолжает работать, их перевозят на бронемашинах. Недавно у нас один знакомый мужчина погиб, тоже ехал с работы на бронемашины, на них был сброс с БПЛА. Везли людей с работы, там животноводческие комплексы продолжают работать… Дроны постоянно на гражданских, на дома, на машины сбрасывают взрывчатки», — добавила она.

Белгородское приграничье ежедневно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ. Краснояружский район находится в числе тех районов, которые попадают под удары украинской армии чаще всего.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше