Что происходило в Алматы после матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» (видео)

Накануне в Алматы состоялся матч между местным «Кайратом» и легендарным мадридским «Реалом» — для казахстанских болельщиков это событие стало настоящим праздником, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/ernar_sapabek

После завершения матча болельщики покинули стадион в хорошем настроении — размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.

Фанаты поддержали алматинский клуб, несмотря на крупное поражение.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди с флагами Казахстана и клубной символикой. Они шли по улицам, скандировали в поддержку игроков.

«Кайрат» спасибо за праздник«, “Алматы столица мира”, — благодарили болельщики алматинский клуб.

Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между “Кайратом” и “Реалом” подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.