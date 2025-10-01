Заморозки возможны предстоящей ночью в Хабаровском крае

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в ночь на 2 октября в южных и центральных районах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», температура опустится до 0 до −3 градусов.
— Погодное явление затронет Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский районы и Бикинский округ, — предупредили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.
Такое резкое изменение температур может повредить сельскохозяйственным культурам, неснятому урожаю. В связи с чем в ведомстве напомнили садоводам и владельцам подворий о мерах, которые можно применить для сохранения посадок, как вариант — использовать укрывной материал для предотвращения повреждений и гибели растений.
В истории температурных наблюдений похожие заморозки наблюдались в Хабаровске и в сентябре. Например, 21 числа в 2001 году было −2,5 градуса, а 25 сентября 1969 года зафиксировали уже −3,3 градуса. В первых числах октября тоже отмечалось понижение температур до слабого минуса. Так, наиболее существенное похолодание было 1 октября 1967 года — зарегистрирован −1 градус, температура 2 октября в 1989 году достигла −2,3 градусов, а 3 октября 2011 года столбик термометра показал −2,9 градуса.