Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заморозки возможны предстоящей ночью в Хабаровском крае

Температура воздуха и на поверхности почвы опустится в южных и центральных районах.

Сейчас в Ричмонде: +20° 5 м/с 73% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Freepik

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в ночь на 2 октября в южных и центральных районах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», температура опустится до 0 до −3 градусов.

— Погодное явление затронет Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский районы и Бикинский округ, — предупредили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Такое резкое изменение температур может повредить сельскохозяйственным культурам, неснятому урожаю. В связи с чем в ведомстве напомнили садоводам и владельцам подворий о мерах, которые можно применить для сохранения посадок, как вариант — использовать укрывной материал для предотвращения повреждений и гибели растений.

В истории температурных наблюдений похожие заморозки наблюдались в Хабаровске и в сентябре. Например, 21 числа в 2001 году было −2,5 градуса, а 25 сентября 1969 года зафиксировали уже −3,3 градуса. В первых числах октября тоже отмечалось понижение температур до слабого минуса. Так, наиболее существенное похолодание было 1 октября 1967 года — зарегистрирован −1 градус, температура 2 октября в 1989 году достигла −2,3 градусов, а 3 октября 2011 года столбик термометра показал −2,9 градуса.