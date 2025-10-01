Заморозки возможны предстоящей ночью в Хабаровском крае

В истории температурных наблюдений похожие заморозки наблюдались в Хабаровске и в сентябре. Например, 21 числа в 2001 году было −2,5 градуса, а 25 сентября 1969 года зафиксировали уже −3,3 градуса. В первых числах октября тоже отмечалось понижение температур до слабого минуса. Так, наиболее существенное похолодание было 1 октября 1967 года — зарегистрирован −1 градус, температура 2 октября в 1989 году достигла −2,3 градусов, а 3 октября 2011 года столбик термометра показал −2,9 градуса.