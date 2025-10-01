Родителям рассказали, что категорически нельзя давать ребенку в школу

Многие родители сталкиваются с вопросом, что положить ребенку в ланч-бокс, чтобы перекус был полезным и давал энергию на уроки. Питание школьника играет ключевую роль. Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Стелла Хамхоева рассказала KP.RU, что лучше не давать детям в школу.
— Не рекомендуется давать детям острую, копченую, жареную и жирную еду в больших количествах. Основную часть дневной калорийности должны обеспечивать завтрак и обед — важно, чтобы они составляли не менее 60% энергетической ценности от всего суточного рациона, — пояснила медик.
Для безопасного и полезного перекуса подходят фрукты, сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы и злаковые батончики. Они легко помещаются в ланч-бокс, не портятся в течение дня и дают школьнику достаточно энергии для учебы и физической активности.
При этом от сладостей, газированных напитков, колбас, сосисок и фастфуда стоит полностью отказаться. Даже небольшие порции этих продуктов не способствуют росту и развитию ребенка, а наоборот могут вызвать упадок сил и раздражительность.
Врач посоветовала организовать питание так, чтобы ребенок ел не менее четырех раз в день. Это помогает школьнику оставаться энергичным на протяжении всего учебного дня и правильно развиваться.