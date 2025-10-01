Родителям рассказали, что категорически нельзя давать ребенку в школу

Многие родители сталкиваются с вопросом, что положить ребенку в ланч-бокс, чтобы перекус был полезным и давал энергию на уроки. Питание школьника играет ключевую роль. Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Стелла Хамхоева рассказала KP.RU, что лучше не давать детям в школу.