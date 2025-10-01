Мельников сказал, какое меню будет у генерала Попова в коломенской ИК-6

В исправительной колонии № 6 в подмосковной Коломне, куда перевели экс-командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, разнообразное меню и есть магазин, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.
Напомним, Попов был признан виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Мельников отметил, что в коломенской ИК-6 содержится порядка 800 заключенных.
«Меню там очень разнообразное: салаты, супы, различные блюда, могут быть фрукты, овощи, чай, печенье. Там же есть магазин», — подчеркнул он.
Попов, по словам правозащитника, вероятно, будет работать на одном из предприятий на территории колонии, например, на швейном производстве.
Ранее Мельников ответил, с кем будет сидеть осужденный генерал Попов.