Мельников сказал, какое меню будет у генерала Попова в коломенской ИК-6

Правозащитник Мельников сообщил, что в ИК-6, куда перевели Ивана Попова, находится около 800 заключенных.

Источник: Аргументы и факты

В исправительной колонии № 6 в подмосковной Коломне, куда перевели экс-командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, разнообразное меню и есть магазин, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.

Напомним, Попов был признан виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Мельников отметил, что в коломенской ИК-6 содержится порядка 800 заключенных.

«Меню там очень разнообразное: салаты, супы, различные блюда, могут быть фрукты, овощи, чай, печенье. Там же есть магазин», — подчеркнул он.

Попов, по словам правозащитника, вероятно, будет работать на одном из предприятий на территории колонии, например, на швейном производстве.

Ранее Мельников ответил, с кем будет сидеть осужденный генерал Попов.