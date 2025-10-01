Ричмонд
В Красноярске временно запретят остановку транспорта у стадиона «Авангард»

Это связано с проведением матча полуфинала Чемпионата России по регби.

Источник: Комсомольская правда

С 18:00 3 октября в Красноярске запретят остановку и стоянку автомобилей около стадиона «Авангард». В администрации города уточнили, что это связано с проведением матча полуфинала Чемпионата России по регби.

Парковку запретят:

— на улице Гастелло от Котовского до переулка Маяковского;

— по нечетной стороне Котовского от Щорса до Гастелло;

— по четной стороне Маяковского от Гастелло до Щорса.

Ограничения продлятся до 21:00 4 октября. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

