В Красноярске временно запретят остановку транспорта у стадиона «Авангард»

С 18:00 3 октября в Красноярске запретят остановку и стоянку автомобилей около стадиона «Авангард». В администрации города уточнили, что это связано с проведением матча полуфинала Чемпионата России по регби.
Парковку запретят:
— на улице Гастелло от Котовского до переулка Маяковского;
— по нечетной стороне Котовского от Щорса до Гастелло;
— по четной стороне Маяковского от Гастелло до Щорса.
Ограничения продлятся до 21:00 4 октября. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
