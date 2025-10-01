Стало известно, что изменится для автомобилистов Новосибирска с 1 октября

С 1 октября 2025 года автомобилистов Новосибирска ожидает комплексное подорожание эксплуатации транспортных средств, включающее рост цен на бензин марки АИ-92 на 2−4% и АИ-95 на 3−5%, увеличение стоимости технического обслуживания на 5−9% и сокращение скидочных программ на новые автомобили, что может привести к их удорожанию на 1−3%. Прогнозы о предстоящих изменениях на автомобильном рынке были представлены аналитиками и опубликованы изданием «Газета.Ru».