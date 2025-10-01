Ричмонд
Стало известно, что изменится для автомобилистов Новосибирска с 1 октября

Аналитики прогнозируют подорожание бензина, техобслуживания и сокращение скидок на новые автомобили.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 октября 2025 года автомобилистов Новосибирска ожидает комплексное подорожание эксплуатации транспортных средств, включающее рост цен на бензин марки АИ-92 на 2−4% и АИ-95 на 3−5%, увеличение стоимости технического обслуживания на 5−9% и сокращение скидочных программ на новые автомобили, что может привести к их удорожанию на 1−3%. Прогнозы о предстоящих изменениях на автомобильном рынке были представлены аналитиками и опубликованы изданием «Газета.Ru».

Руководитель отдела продаж компании «Рольф» Николай Иванов констатировал: «Отмена скидок способна поднять цену автомобиля на 50−100 тысяч рублей».

Помимо роста цен на автомобили и обслуживание, водителям в связи с наступлением холодов рекомендуется своевременно заменить летние шины на зимние, поскольку, по словам главы компании Fresh Юрий Чистова, «летние шины утрачивают свои характеристики уже при температуре +5°C».

Оптимистичным фактором для рынка может стать снижение процентных ставок по автокредитам после уменьшения ключевой ставки ЦБ до 17%, что способно стимулировать потребительский спрос. Одновременно Госдума планирует рассмотреть поправки в КоАП об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг при покупке автомобилей до 1 миллиона рублей для юридических лиц.