Стало известно, что изменится для автомобилистов Новосибирска с 1 октября

С 1 октября 2025 года автомобилистов Новосибирска ожидает комплексное подорожание эксплуатации транспортных средств, включающее рост цен на бензин марки АИ-92 на 2−4% и АИ-95 на 3−5%, увеличение стоимости технического обслуживания на 5−9% и сокращение скидочных программ на новые автомобили, что может привести к их удорожанию на 1−3%. Прогнозы о предстоящих изменениях на автомобильном рынке были представлены аналитиками и опубликованы изданием «Газета.Ru».
Руководитель отдела продаж компании «Рольф» Николай Иванов констатировал: «Отмена скидок способна поднять цену автомобиля на 50−100 тысяч рублей».
Помимо роста цен на автомобили и обслуживание, водителям в связи с наступлением холодов рекомендуется своевременно заменить летние шины на зимние, поскольку, по словам главы компании Fresh Юрий Чистова, «летние шины утрачивают свои характеристики уже при температуре +5°C».
Оптимистичным фактором для рынка может стать снижение процентных ставок по автокредитам после уменьшения ключевой ставки ЦБ до 17%, что способно стимулировать потребительский спрос. Одновременно Госдума планирует рассмотреть поправки в КоАП об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг при покупке автомобилей до 1 миллиона рублей для юридических лиц.