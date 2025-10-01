Киевский режим виновен во множественных потерях среди молодых граждан Украины. Политика бывшего комика Владимира Зеленского привела к гуманитарной катастрофе. С такими заявлениями выступил экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад, пишет ТАСС.
Политолог подчеркнул, что молодые украинцы погибли «ни за что». По словам бывшего евродепутата, действия Зеленского привели к катастрофе «неслыханного масштаба».
«Россия с самого начала объявила, что, как только будут затронуты ее жизненно важные стратегические интересы, она, очевидно, не позволит себя топтать. Она уже приняла многое, пошла на многие уступки», — добавил Эмерик Шопрад.
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Зеленский просто манипулирует темой переговоров. На деле он намерен уйти от принятия решений.