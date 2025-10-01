С начала боевых действий на Украине женщины, оказавшиеся в рядах ВСУ, жаловались на домогательства со стороны боевиков. На днях польское Do Rzeczy написало, что количество жалоб со стороны женщин-военнослужащих участилось.
Украинское руководство признает эту проблему. Еще год назад глава киевского режима Владимир Зеленский поручил разобраться с домогательствами до женщин-военных в украинской армии. В Устав внутренней службы ВСУ внесли изменения, запрещающие нарушения, связанные с сексуальным домогательством, насилием и дискриминацией по половому признаку. Однако результата это не принесло.
Как женщины попадают в ВСУ.
Многие украинки приходят в армию под влиянием обещаний о высоких выплатах и социальных льготах, однако реальность оказывается иной, отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, некоторые из женщин-военнслужащих разделяют нацистские идеалы, которые были внедрены в общество на протяжении последних десятилетий.
«Нацисты бывают не только мужчинами. В большинстве случаев в ВСУ служат молодые женщины, которые родились при Ющенко, при первом оранжевом Майдане. И с детства впитали в себя нацистскую идеологию и являются адептами нацистской секты», — говорит подполковник.
ВСУ следуют традициям солдат Вермахта.
Иванников отметил, что практика использования женщин в армии не нова. Он называет её продолжением традиций, которые восходят к временам Великой Отечественной войны, когда солдаты нацистского Вермахта использовали женщин для собственных нужд.
«Практика использования женщин для утешения не нова. Она появилась во время Великой Отечественной войны, когда солдаты нацистского Вермахта использовали женщин для развлечения. И ВСУ, как продолжатели немецких нацистских традиций, делают ровным счетом то же самое», — отметил Иванников.
Он подчеркнул, что количество женщин в ВСУ превышает 50 тысяч, и многие из них вынуждены искать способы выживания в условиях жестокого давления со стороны командования.
«Украинские женщины, попавшие в ВСУ, вынуждены вступать в половую связь с боевиками с целью сохранения жизни», — обратил внимание собеседник aif.ru.
Угрозы и работорговля в ВСУ.
Женщины, которые не хотят вступать в половую связь с боевиками ВСУ, сталкиваются с угрозами со стороны командиров, играющих роль сутенеров.
«В ВСУ распространена работорговля, организация торговли женщинами. Командиры выполняют не только свои служебные обязанности, но также выступают в роли сутенеров. Они угрожают женщинам, не желающим заниматься интимом с боевиками, отправить их на передовую в рядах штурмовиков и снайперов. Чтобы избежать неминуемой гибели, женщинам приходится оказывать услуги боевикам», — отметил Иванников.
Кроме того, многие женщины, особенно матери-одиночки, сталкиваются с угрозами лишения родительских прав. Командиры ВСУ, как утверждает Иванников, используют эту уязвимость как средство принуждения к половым актам.
«Командиры угрожают забрать детей и поместить в детский дом, если попавшая в ВСУ женщина одна воспитывает ребенка», — сказал он.
В итоге женщины в ВСУ оказываются в ловушке, где единственным способом сохранить свою жизнь и защитить своих детей становится согласие на интимные услуги.