Украинское руководство признает эту проблему. Еще год назад глава киевского режима Владимир Зеленский поручил разобраться с домогательствами до женщин-военных в украинской армии. В Устав внутренней службы ВСУ внесли изменения, запрещающие нарушения, связанные с сексуальным домогательством, насилием и дискриминацией по половому признаку. Однако результата это не принесло.