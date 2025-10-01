Российские магазины до конца ноября внедрят биометрию для покупки товаров 18+

Для использования нового способа верификации гражданам потребуется предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Система будет направлять запрос в ЕБС при попытке покупки «18+» и в случае подтверждения возраста (более 18 лет) выдавать разрешение на продажу.