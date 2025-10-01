Российские магазины до конца ноября внедрят биометрию для покупки товаров 18+

В России до конца ноября на кассах самообслуживания заработает функция подтверждения совершеннолетия покупателей через распознавание лица. Эта технология, по словам аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, призвана сделать процесс покупки товаров категории «18+» (например, алкоголя или табака) более быстрым и удобным.
Внедрение данной опции в вендинговых аппаратах запланировано еще раньше — до конца октября.
Для использования нового способа верификации гражданам потребуется предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Система будет направлять запрос в ЕБС при попытке покупки «18+» и в случае подтверждения возраста (более 18 лет) выдавать разрешение на продажу.
Власти подчеркивают, что биометрия также поможет исключить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. На данный момент единственным бесконтактным способом подтверждения возраста без предъявления документа является предоставления QR-кода через мессенджер МАХ. Прежде чем выйти в розницу, система пройдет апробацию в московских фитнес-клубах, передает «Известия».
22 сентября глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий сообщил, что в России до конца года запустят пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии при онлайн-покупке и доставке энергетиков.