Депутат Водолацкий объяснил использование конницы в штурмах СВО

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал информацию о том, что в зоне СВО начали применять лошадей.
«Мне случаи использования лошадей в зоне СВО неизвестны. По крайней мере на том направлении, на котором я нахожусь, такого нет. Но допускаю, что где-то решили провести эксперимент: проверить, например, когда лошадь может быть эффективнее мотоцикла», — сказал Водолацкий в беседе с aif.ru.
Депутат отметил, что лошадь может показать свою эффективность в период, когда портится погода и на дорогах появляется много грязи, по которой мототехнике сложно проехать.
«Мотоцикл не проедет со штурмовиком, а лошадь проскачет там, где нужно. Поэтому, если эксперимент этот удастся, то почему бы нет? Лошадь может быть эффективным средством для передвижения, при захвате опорников», — отметил Водолацкий.
То есть, в принципе, даже в современных условиях войны лошади могут быть полезными, добавил депутат.
«Но содержать их сложнее. Это не мотоцикл, который заправил и всё. Для лошади нужна ветслужба, корма, и, конечно, бойцы должны уметь управлять ею», — подытожил Водолацкий.
Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что в зоне СВО под руководством командира с позывным «Хан» бойцы начали осваивать тактику кавалерийских штурмов.
По его словам, данная тактика необходима для мобильности и сохранения сил военных.
«Идея проста и гениальна: лошадь становится бесшумным, проходимым и быстрым такси для штурмовой группы. Она доставляет бойцов к точке атаки свежими и полными сил, а также обеспечивает быстрый отход и подвоз боеприпасов там, где не пройдет техника», — отметил военкор.
Для этих целей выбрали карачаевских лошадей, и они уже прошли специальное обучение.