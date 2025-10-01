Минтранс запретил движение гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

Исторически сложившаяся частная стоянка катеров в бухте Улисс, соседствующей с Тихоокеанским флотом, была ликвидирована по решению властей Владивостока. В марте был установлен срок до 1 мая для вывоза маломерных судов в связи с необходимостью обеспечения безопасности военного судоходства, и к указанной дате причалы полностью освободили.