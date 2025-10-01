Минтранс запретил движение гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

На основании приказа Минтранса, доступ в бухту Улисс во Владивостоке закрыт для всех типов судов, за исключением судов Военно-морского флота Российской Федерации.
Действие запрета на судоходство не распространяется на три категории: катера и корабли ВМФ, а также суда, имеющие разрешение капитана владивостокского порта на навигацию в портовой акватории и возвращение в пункт отправления.
Исторически сложившаяся частная стоянка катеров в бухте Улисс, соседствующей с Тихоокеанским флотом, была ликвидирована по решению властей Владивостока. В марте был установлен срок до 1 мая для вывоза маломерных судов в связи с необходимостью обеспечения безопасности военного судоходства, и к указанной дате причалы полностью освободили.
Ранее в России захотели ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым. Тогда лидер СРЗП Сергей Миронов подчеркнул, что предлагаемый комплекс мер решит две ключевые задачи: обеспечит социальную доступность авиабилетов и справедливое ценообразование. В числе приоритетных шагов он назвал увеличение авиарейсов, усиление госконтроля за перевозчиками и системную оптимизацию логистики.