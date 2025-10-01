Названы неочевидные причины смерти молодых женщин

По словам специалиста, сердечный приступ чаще всего возникает из-за того, что клетки сердца не получают достаточно кислорода с кровью. Обычно это происходит из-за атеросклероза — когда в коронарных артериях образуются бляшки, которые сужают сосуды. При инфаркте миокарда сосуд может быть не только сильно сужен из-за бляшки, но и полностью перекрыт тромбом, который образуется на этой бляшке.