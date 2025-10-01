Российским иноагентам пригрозили лишением существенных льгот и преференций

«Если проект с поправками в НК будет принят, то лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде, то есть году, были иноагентами, лишатся существенных льгот и преференций», —заявила Мемрук РИА «Новости». По ее словам, в случае принятия инициатив иноагенты потеряют право на освобождение от НДФЛ при продаже имущества, не смогут воспользоваться инвестиционными вычетами и будут платить налог на доходы физических лиц по единой ставке 30%. Она уточнила, что под ограничения попадут доходы от продажи долей в уставном капитале российских предприятий, реализации акций и облигаций, а также подарки и наследство от близких родственников.