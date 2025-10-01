Российским иноагентам пригрозили лишением существенных льгот и преференций

Иноагентов могут лишить налоговых льгот, заявила Мемрук.
Российские граждане и организации, получившие статус иностранных агентов, могут лишиться ключевых налоговых льгот и преференций. Об этом сообщила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук. По ее словам, соответствующие инициативы уже обсуждает Министерство финансов РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВолодин рассказал о новом законе против иноагентов.
«Если проект с поправками в НК будет принят, то лица, которые хотя бы один день в налоговом периоде, то есть году, были иноагентами, лишатся существенных льгот и преференций», —заявила Мемрук РИА «Новости». По ее словам, в случае принятия инициатив иноагенты потеряют право на освобождение от НДФЛ при продаже имущества, не смогут воспользоваться инвестиционными вычетами и будут платить налог на доходы физических лиц по единой ставке 30%. Она уточнила, что под ограничения попадут доходы от продажи долей в уставном капитале российских предприятий, реализации акций и облигаций, а также подарки и наследство от близких родственников.
План Минфина предусматривает также ужесточение условий для организаций со статусом иноагента и компаний, где доля прямого или косвенного участия иноагентов превышает 10%. По словам Мемрук, такие предприятия будут обязаны включать в налогооблагаемую прибыль имущество, полученное безвозмездно от организаций с долей свыше 50%, а также лишатся права платить налог на прибыль по пониженным ставкам — даже если они зарегистрированы в особых экономических зонах.
Ранее Минфин выступило с инициативой ввести ограничения на предоставление налоговых льгот иностранным агентам. Также для этой категории граждан предложили установить для них фиксированную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 30%, передает RT. Кроме того, ведомство рассматривает возможность запретить доступ к налоговым преференциям организациям, обладающим статусом иностранного агента, а также компаниям, в чьем уставном капитале доля прямого или косвенного участия иностранных агентов составляет не менее 10%.