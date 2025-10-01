Ричмонд
В Конгрессе США рассказали о голосовании по шатдауну правительства

Конгрессмен Тьюн заявил о завершении Сенатом голосования по шатдауну.

Источник: Комсомольская правда

В Конгрессе Соединенных Штатов состоялось голосование по проектам предупреждения шатдауна правительства. Сенат завершил процесс и не намерен его возобновлять. Такой информацией поделился конгрессмен Джон Тьюн.

Он заявил, что демократы предпочли прибегнуть к шатдауну. По его мнению, они должны были поддержать законопроект, предложенный республиканцами.

«Для возобновления работы правительства нужно лишь то, чтобы несколько демократов вместе с республиканцами поддержали чистый двухпартийный законопроект о финансировании», — пояснил Джон Тьюн.

Президент США Дональд Трамп на фоне приостановки работы правительства подпишет ряд указов 1 октября. Их содержание остается неизвестным. Дональд Трамп издаст новые указы в 23:30 по Москве.

