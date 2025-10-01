Ричмонд
В Омске продадут с молотка старинный особняк

Выставлен на торги жилой дом И. Е. Имянинникова.

Источник: Комсомольская правда

В Омске с молотка будет продан старинный особняк. Его выставят на торги на платформе «ДОМ. РФ».

Старинный омский особняк по улице Сенной, 38 госкомпания «ДОМ.РФ» приобрела в управление. Деревянное здание 1910-х годов постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Особняк в стиле модерн до революции являлся жилым домом И. Е. Имянинникова.

Как сообщили в «ДОМ.РФ», после проведения подготовительных работ, объект вместе с земельным участком на торгах будет предложен инвесторам.

Вместе с омским особняком компания также приобрела в управление объекты и земельные участки в 17 регионах России.