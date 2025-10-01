Ричмонд
В Минтруде разъяснили нюансы выплат по беременности и родам в 2026 году

Максимальный размер выплаты по беременности и родам в 2026 году увеличится до 956 тысяч рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей достигнет примерно 83 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве считают, что пособий должно хватать для компенсации дохода родителей.

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам для женщин, которые уйдут в отпуск по беременности и родам в 2026 году, составит 955,8 тыс. рублей за 140 дней. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 83 тыс. рублей ежемесячно», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Известий».

Пособия по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет считаются страховыми. Их размер зависит от того, сколько человек зарабатывал и сколько страховых взносов было за него уплачено. Для каждого сумма рассчитывается отдельно и привязана к его зарплате. Если в целом в стране растут доходы населения, то увеличиваются и суммы, которые идут на такие выплаты, пояснили в Минтруде.

«По мере роста средних заработных плат увеличиваются и максимальные суммы страховых выплат с тем, чтобы соразмерно компенсировать доход граждан, оказавшихся в ситуации временного перерыва в профессиональной деятельности в связи с рождением ребенка», — сказали в министерстве. В ведомстве считают, что пособий должно хватать, чтобы покрыть потерю дохода у родителей, которые из-за рождения ребенка временно не работают.

Ранее Минфин России предложил ввести налоговые льготы на транспорт и землю для семей с детьми, участников СВО и их родственников. Такие изменения включены в новый законопроект ведомства, который направлен на выполнение основных задач налоговой политики страны. Льготы будут действовать не только для семей с несовершеннолетними детьми, но и на семьи с детьми, признанные недееспособными, независимо от их возраста.