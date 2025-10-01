В Минтруде разъяснили нюансы выплат по беременности и родам в 2026 году

Пособия по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет считаются страховыми. Их размер зависит от того, сколько человек зарабатывал и сколько страховых взносов было за него уплачено. Для каждого сумма рассчитывается отдельно и привязана к его зарплате. Если в целом в стране растут доходы населения, то увеличиваются и суммы, которые идут на такие выплаты, пояснили в Минтруде.