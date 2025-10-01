Ричмонд
Бестемьянова назвала прекрасными выступления ушедшего из спорта Ангелопола

Фигурист Ангелопол сообщил о приостановке спортивной карьеры и добавил, что сейчас работает с психологом.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с aif.ru назвала прекрасными выступления приостановившего спортивную карьеру фигуриста Валерия Ангелопола и его бывшей партнерши Василисы Кагановской.

Напомним, 21-летний Ангелопол сообщил в соцсетях, что взял паузу в спортивной карьере, чтобы сосредоточиться на других вещах.

До этого спортсмен попал в ряд скандалов. Самый яркий из них произошел в 2023 году, когда распалась их пара с Кагановской. Девушка обвинила партнера в том, что он пытался заставить ее подписать юридический контракт о полном его обеспечение со стороны Кагановской.

В январе этого года фигуриста отчислили из «Ангелов Плющенко» из-за нарушений тренировочного процесса.

«Он не один катался, он катался с замечательной партнершей. И это было прекрасно. А потом я о нем много лет ничего не слышала», — сказала Бестемьянова.

Ранее Бестемьянова резко отреагировала на уход из спорта фигуриста Ангелопола.