Бестемьянова назвала прекрасными выступления ушедшего из спорта Ангелопола

До этого спортсмен попал в ряд скандалов. Самый яркий из них произошел в 2023 году, когда распалась их пара с Кагановской. Девушка обвинила партнера в том, что он пытался заставить ее подписать юридический контракт о полном его обеспечение со стороны Кагановской.