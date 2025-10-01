Ричмонд
Налоговый консультант перечислил льготы и преференции, которых могут лишиться иноагенты

Консультант Мемрук: Иноагенты могут лишиться налоговых льгот и преференций.

Источник: Комсомольская правда

Если новые инициативы Минфина будут приняты, иноагенты могут лишиться существенных льгот и преференций. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.

«Например, иноагент не сможет получить освобождение от НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, имущества», — отметила собеседница агентства.

Кроме того, иноагенты лишатся освобождения от налогообложения доходов, останутся без инвестиционных вычетов по НДФЛ и вычетов на долгосрочные сбережения.

Ранее Министерство финансов РФ предложило ограничить лиц, признанных иноагентами, в налоговых преференциях и установить для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%.

А в конце прошлого года в России иноагентов обязали открывать специальные рублевые счета для выплат иноагентам. Теперь их доходы за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны быть зачислены на спецсчет в национальной валюте.