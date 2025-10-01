Emirates запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками на борту

«Использование любых внешних аккумуляторов на борту рейсов Emirates запрещено с 1 октября 2025 года. Пассажирам Emirates по-прежнему разрешено провозить на борту один внешний аккумулятор при соблюдении перечисленных ниже условий. Однако использование внешних аккумуляторов в салоне самолета запрещено — ни для зарядки устройств от внешнего аккумулятора, ни для самостоятельной зарядки от бортовой сети», — сообщили представители Emirates на сайте авиакомпании. В авиакомпании пояснили, что такие меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажа.