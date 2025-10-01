Беженцы из Селидово: снайпер ВСУ застрелил мужчину, спасавшего знакомую

Украинские военные во время оккупации Селидово в ДНР расстреляли мирного жителя, пытавшегося забрать к себе соседку после прилета, через некоторое время его сын также был ранен, его похоронили возле подъезда. Об этом рассказали беженцы из Селидово Ольга и Роман Шойлица, финский военкор Кости Хейсканен поделился с aif.ru их интервью.
«Наш сосед Григорий пошел за знакомой после прилета, хотел забрать ее, чтобы они все вместе жили. При отходе снайпер украинской армии его убил. Сын Александр позже пошел забирать тело, тоже был ранен. Он дополз до подъезда, но через несколько часов умер от кровотечения. Медицинской помощи в городе не было, никто не мог помочь. Похоронили возле подъезда», — рассказали Роман и Ольга Шойлица.
Супруги признались, что не думали, что в их маленьком городе будут происходить такие зверства. Им удалось выехать из населенного пункта с помощью бойцов РФ.
Российские военные освободили город Селидово в ДНР в октябре 2024 года.