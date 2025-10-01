Беженцы из Селидово: снайпер ВСУ застрелил мужчину, спасавшего знакомую

«Наш сосед Григорий пошел за знакомой после прилета, хотел забрать ее, чтобы они все вместе жили. При отходе снайпер украинской армии его убил. Сын Александр позже пошел забирать тело, тоже был ранен. Он дополз до подъезда, но через несколько часов умер от кровотечения. Медицинской помощи в городе не было, никто не мог помочь. Похоронили возле подъезда», — рассказали Роман и Ольга Шойлица.